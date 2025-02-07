По словам бизнесмена, он получил больше пользы от объединения, чем потратился на взносы.

Известный омский ретейлер, руководитель торгового дома «Шкуренко» Виктор Шкуренко сообщил о выходе из Омского областного Союза предпринимателей. В профессиональном бизнес-объединении он состоял долгие годы.

– Очень хорошо сейчас работают профессиональные союзы. Я вступил в Омский областной Союз предпринимателей, когда мне было меньше 30 лет, и, честно скажу, я от него получил больше пользы, чем потратился на взносы. Правда, буквально на днях я из него вышел по некоторым причинам, – цитируют Шкуренко «Коммерческие вести». – Стараюсь состоять во всех общественных организациях. Особенно это полезно для начинающих предпринимателей: и контакты с коллегами, и, опять же, с журналистами. Замечаю, что современная молодежь гораздо активнее в этом плане, чем мы были в 1990-х.

Омский областной Союз предпринимателей был зарегистрирован в 1992 году. В настоящее время объединение возглавляет Илья Николин, руководитель управляющей компании франшизной сети REAKTOR.