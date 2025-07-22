Омск-Информ
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·Спорт

Канадец заработает за год 40 млн рублей.
Зарплата защитника Максима Лажуа в «Авангарде» составит 40 млн рублей, сообщает журналист «Спорт-экспресса» Михаил Зислис.
- Он прекрасно знаком Ги Буше еще по совместной работе в «Оттаве», что стало важным фактором при подписании соглашения. В теории во вторую пару обороны «Авангарда» игрок должен неплохо зайти, - отметил Зислис в своем ТГ-канале.
Напомним, «Авангард» заключил с Лажуа контракт на один год. В клубе отметили, что он одинаково хорошо действует и в обороне и в защите.
Андрей Андреев
·Спорт

Канадец заработает за год 40 млн рублей.
Зарплата защитника Максима Лажуа в «Авангарде» составит 40 млн рублей, сообщает журналист «Спорт-экспресса» Михаил Зислис.
- Он прекрасно знаком Ги Буше еще по совместной работе в «Оттаве», что стало важным фактором при подписании соглашения. В теории во вторую пару обороны «Авангарда» игрок должен неплохо зайти, - отметил Зислис в своем ТГ-канале.
Напомним, «Авангард» заключил с Лажуа контракт на один год. В клубе отметили, что он одинаково хорошо действует и в обороне и в защите.
Андрей Андреев