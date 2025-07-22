Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер даже не поговорил с игроком.
Агент Шуми Бабаев рассказал о том, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше не пытался решить свои проблемы с форвардом команды Владимиром Ткачевым. Он даже не согласился встретиться с ним и все обсудить.
– Я говорил, давайте, пока Буше не уехал, сделаем встречу. Как вы думаете, Буше встретился? Нет. Это был конец сезона, – рассказал Бабаев в ТГ-канале Shumi Babayev live.
Он также отметил, что травма ахиллова сухожилия во время прошлого межсезонья – это не вина Ткачева, ведь он готовился к чемпионату, а не отдыхал.
Напомним, «Авангард» расторг контракт с Ткачевым на прошлой неделе. Форвард заявил, что таково было желание иностранного тренера, а сам он был согласен даже на понижение зарплаты.
Андрей Андреев
·Спорт

Главный тренер даже не поговорил с игроком.
Агент Шуми Бабаев рассказал о том, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше не пытался решить свои проблемы с форвардом команды Владимиром Ткачевым. Он даже не согласился встретиться с ним и все обсудить.
– Я говорил, давайте, пока Буше не уехал, сделаем встречу. Как вы думаете, Буше встретился? Нет. Это был конец сезона, – рассказал Бабаев в ТГ-канале Shumi Babayev live.
Он также отметил, что травма ахиллова сухожилия во время прошлого межсезонья – это не вина Ткачева, ведь он готовился к чемпионату, а не отдыхал.
Напомним, «Авангард» расторг контракт с Ткачевым на прошлой неделе. Форвард заявил, что таково было желание иностранного тренера, а сам он был согласен даже на понижение зарплаты.
Андрей Андреев