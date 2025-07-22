Главный тренер даже не поговорил с игроком.

Агент Шуми Бабаев рассказал о том, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше не пытался решить свои проблемы с форвардом команды Владимиром Ткачевым. Он даже не согласился встретиться с ним и все обсудить.

– Я говорил, давайте, пока Буше не уехал, сделаем встречу. Как вы думаете, Буше встретился? Нет. Это был конец сезона, – рассказал Бабаев в ТГ-канале Shumi Babayev live.

Он также отметил, что травма ахиллова сухожилия во время прошлого межсезонья – это не вина Ткачева, ведь он готовился к чемпионату, а не отдыхал.