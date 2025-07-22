В некоторых домах воды нет уже два месяца.
Омичи из дома № 26 на улице Масленникова пожаловались в соцсетях на двухмесячное отсутствие горячей воды. Водоснабжение отключили планово в конце мая. Это должно было продлиться две недели, но что-то пошло не так.
– С конца мая – то есть уже 2 месяца – в доме нет горячей воды. Сначала отключили планово на 2 недели. Но через указанное время вода так и не появилась. И так все время срок подключения откладывают. В последний раз обещали 20 июля подключить. Но дата наступила, а вода не появилась, – сообщает автор поста.
Как сообщает «Тепловая компания», из-за большой загруженности работников ремонт планируется до 28 июля.
Такая же ситуация в доме на Масленникова, 45, 66, 10 лет Октября, 113а, 141, Волховстроя, 18, и др. При этом омичам никто не говорит, в чем проблема, почему воду до сих пор не дают.