Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Это может произойти уже в следующем месяце.
На Ленинском рынке в Омске готовится к открытию новый фудкорт. На 500 кв. м расположатся 12 заведений азиатской, корейской, восточной, итальянской кухни, а также пекарня и кофейня на 95 посадочных мест.
Как сообщает «Омск_путеводитель», открытие намечено на август. Фудкорт будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что на фудкорте откроют 14 точек питания. Для их размещения уже сделали ремонт. Только на дизайн-проект потратили 2 млн рублей, еще в 1,3 млн обошлись перегородки для фудкорта.
Андрей Андреев
·Экономика/Бизнес

Это может произойти уже в следующем месяце.
На Ленинском рынке в Омске готовится к открытию новый фудкорт. На 500 кв. м расположатся 12 заведений азиатской, корейской, восточной, итальянской кухни, а также пекарня и кофейня на 95 посадочных мест.
Как сообщает «Омск_путеводитель», открытие намечено на август. Фудкорт будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что на фудкорте откроют 14 точек питания. Для их размещения уже сделали ремонт. Только на дизайн-проект потратили 2 млн рублей, еще в 1,3 млн обошлись перегородки для фудкорта.
Андрей Андреев