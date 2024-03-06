Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В мае там начнут работать «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea.
В здании «Сбербанка» на остановке «Городок Водников» откроется фудкорт. Там разместятся три заведения – «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea.
Как сообщает «Омск_путеводитель», ремонт еще не закончился. Открытие намечено на май, но уже известно, как фудкорт будет выглядеть.
Напомним, здание выставили на продажу в 2021 году. Летом 2022 года его выкупила предпринимательница Ксения Лямцева за 141 339 000 рублей. Сейчас там уже работает кофейня SKURATOV.
·Экономика/Бизнес

В мае там начнут работать «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea.
В здании «Сбербанка» на остановке «Городок Водников» откроется фудкорт. Там разместятся три заведения – «Рамен с уткой», «Блин Клинтон» и Rocket tea.
Как сообщает «Омск_путеводитель», ремонт еще не закончился. Открытие намечено на май, но уже известно, как фудкорт будет выглядеть.
Напомним, здание выставили на продажу в 2021 году. Летом 2022 года его выкупила предпринимательница Ксения Лямцева за 141 339 000 рублей. Сейчас там уже работает кофейня SKURATOV.