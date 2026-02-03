В центре Омска планируют открыть «кофейный» фудкорт

В нем хватит места на 150 гостей.

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В Омске рядом с торговым комплексом «Квадро» на улице 10 лет Октября, в Центральном округе, откроется крупный фуд-корт. Уже определены первые заведения, которые разместятся на площадке.

Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», на площадях фудкорта разместится большая кофейня бренда Coffee Anytime в 230 кв. метров. Там же откроется и вторая кофейня. Ее филиал Tapi Anytime площадью 50 кв. метров.

Предполагается, что новое заведение сможет разместить одновременно более 130 гостей. Особенность интерьера – панорамные окна в полный рост, выходящие на прилегающую парковку и оживленную улицу.

Фудкорт откроется ориентировочно летом этого года.