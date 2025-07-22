Омск-Информ
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·Происшествия

Преступление произошло при матери.
В Таврическом районе Омской области 17-летний парень развращал брата и сестру. Как сообщает «ТОП24», он заставлял детей 11 и 12 лет заниматься сексом.
Все это происходило при матери, которая спала пьяная. Ранее из-за алкоголизма женщину ограничивали в родительских правах, детей изымали, но потом вернули.
Раскрылось преступление, когда младших детей на выходные забрал отец и те ему все рассказали. Мужчина обратился в полицию. Старшего брата задержали. На него завели уголовное дело по статье «Изнасилование».
Андрей Андреев
·Происшествия

Преступление произошло при матери.
В Таврическом районе Омской области 17-летний парень развращал брата и сестру. Как сообщает «ТОП24», он заставлял детей 11 и 12 лет заниматься сексом.
Все это происходило при матери, которая спала пьяная. Ранее из-за алкоголизма женщину ограничивали в родительских правах, детей изымали, но потом вернули.
Раскрылось преступление, когда младших детей на выходные забрал отец и те ему все рассказали. Мужчина обратился в полицию. Старшего брата задержали. На него завели уголовное дело по статье «Изнасилование».
Андрей Андреев