Омск-Информ
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·Политика

Начальник ведомства уходит на другую работу.
Ильшат Чанышев покинул пост руководителя Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. Как сообщает «Город55», он переходил на новую работу.
Напомним, Чанышев занял пост главы Госстройнадзора с 18 июня. Его предшественника Анатолия Скоробогатько осудили за взятку. Его оштрафовали на 500 тыс. рублей и запретили занимать госдолжности на два года.
До руководства Чанышев занимал пост первого заместителя руководителя.
Андрей Андреев
·Политика

Начальник ведомства уходит на другую работу.
Ильшат Чанышев покинул пост руководителя Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области. Как сообщает «Город55», он переходил на новую работу.
Напомним, Чанышев занял пост главы Госстройнадзора с 18 июня. Его предшественника Анатолия Скоробогатько осудили за взятку. Его оштрафовали на 500 тыс. рублей и запретили занимать госдолжности на два года.
До руководства Чанышев занимал пост первого заместителя руководителя.
Андрей Андреев