Омск-Информ
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·Авто

Движение ограничат на три часа.
Из-за празднования Крещения Руси в ближайшее воскресенье, 27 июля, в Омске ограничат автомобильное движение. С 9:30 до 12:30 в городе перекроют центральные улицы:
  • Соборную площадь от Красного Пути до Ленина;
  • Банковский переулок от Соборной площади до Певцова;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Ленина от Соборной площади до площади Победы;
  • площадь Победы от Интернациональной до Ленина;
  • Ленина от Партизанской до Короленко;
  • Щербанева от Ленина до Бударина;
  • Партизанскую от Ленина до Карла Либкнехта;
  • Думскую от Ленина до Карла Маркса;
  • Лермонтова от Ленина до Карла Маркса;
  • Броз Тито от Ильинской до дома № 4 на Карла Маркса;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина.
В местах проведения мероприятий также запретят парковку транспорта с 8:00 до 12:30.
Андрей Андреев
·Авто

Движение ограничат на три часа.
Из-за празднования Крещения Руси в ближайшее воскресенье, 27 июля, в Омске ограничат автомобильное движение. С 9:30 до 12:30 в городе перекроют центральные улицы:
  • Соборную площадь от Красного Пути до Ленина;
  • Банковский переулок от Соборной площади до Певцова;
  • Ивана Алексеева от Соборной площади до Красина;
  • Тарскую от Ленина до Красина;
  • Ленина от Соборной площади до площади Победы;
  • площадь Победы от Интернациональной до Ленина;
  • Ленина от Партизанской до Короленко;
  • Щербанева от Ленина до Бударина;
  • Партизанскую от Ленина до Карла Либкнехта;
  • Думскую от Ленина до Карла Маркса;
  • Лермонтова от Ленина до Карла Маркса;
  • Броз Тито от Ильинской до дома № 4 на Карла Маркса;
  • Чкалова от Ильинской до Ленина.
В местах проведения мероприятий также запретят парковку транспорта с 8:00 до 12:30.
Андрей Андреев