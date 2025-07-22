Комплекс сможет вместить 1200 голов дойных коров.

В деревне Матюшино Любинского района собираются строить животноводческий комплекс на 1200 дойных коров. Об этом сообщил глава района Абай Ракимжанов, комментируя встречу с владельцем компании «Сибирская земля» Эльдаром Адыгезаловым и директором Алексеем Тулуповым.

Инвесторы планируют оснастить комплекс современными технологиями, включая доильный зал «Карусель», стойловое оборудование и автоматические кормораздатчики. Кроме того, предполагается проведение мероприятий по оздоровлению стада.

Абай Ракимжанов отметил, что инвестиции в аграрный сектор позволят сельхозпредприятию воспользоваться государственной поддержкой и получить компенсацию до 30 % понесенных затрат за счет федеральных средств. Общий бюджет проекта превысит миллиард рублей.