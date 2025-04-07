Объем инвестиций в проект составил более 140 млн рублей, что позволит модернизировать молочное производство.
АО «Азовское» Азовского района завершило строительство нового животноводческого помещения на 330 коров, об этом сообщил Минсельхоз Омской области. Инвестиции в проект составили свыше 140 миллионов рублей.
Коровник оснащен новейшими технологиями, что упростит работу сотрудников, повысит производительность молока и улучшит условия содержания животных. На начало марта в хозяйстве насчитывалось 2,7 тысячи голов крупного рогатого скота, включая 1,03 тысячи коров.
Молочная продуктивность коров за 2024 год превысила 8 тысяч килограммов, а общий годовой объем производства молока составил более 8,2 тысячи тонн.
Хозяйство располагает всеми необходимыми ресурсами и планирует дальнейшее развитие животноводческого комплекса с увеличением числа молочных коров. Эти планы играют важную роль в развитии молочного скотоводства как в Азовском районе, так и в Омской области в целом.