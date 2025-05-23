Омск-Информ
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·Политика

Полномочия Белошицкого Даниила рассчитаны на один год.

Сегодня, 23 мая, в правительстве Омской области назначили заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, который возглавит управление растениеводства и механизации соответствующего ведомства.

– Назначить Белошицкого Даниила заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области – начальником управления растениеводства и механизации 23 мая 2025 года сроком на один год, – написано в нормативном акте.

Напомним, что ранее, 14 мая, сообщалось, что на пост главы минсельхоза был продлен Николай Дрофа. Он руководит министерством с 2019 года.

Алексей Новиков
·Политика

Полномочия Белошицкого Даниила рассчитаны на один год.

Сегодня, 23 мая, в правительстве Омской области назначили заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, который возглавит управление растениеводства и механизации соответствующего ведомства.

– Назначить Белошицкого Даниила заместителем министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области – начальником управления растениеводства и механизации 23 мая 2025 года сроком на один год, – написано в нормативном акте.

Напомним, что ранее, 14 мая, сообщалось, что на пост главы минсельхоза был продлен Николай Дрофа. Он руководит министерством с 2019 года.

Алексей Новиков