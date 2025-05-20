«Омский бекон» расширяет производство.

Группа компаний «ПРОДО» реализует программу расширения мощностей своего предприятия «Омский бекон». В министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области сообщили о скорой эксплуатации нового корпуса, предназначенного для содержания 50 тысяч свиней с полной производственной цепочкой. Объект занимает площадь более 47 тысяч квадратных метров и начнет функционировать летом 2025 года.

Проект входит во вторую фазу инвестиционного плана, в результате завершения которого производственные мощности фермы удвоятся. Общий объем вложений в инфраструктуру составит более 2,5 миллиарда рублей.

Ранее предприятие ввело в эксплуатацию два новых корпуса для выращивания ремонтных свинок в рамках проекта «Чунаевский-2». Общая площадь новых помещений составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на этих объектах производится подготовка и адаптация молодых особей.

Одновременно с развитием производственных площадей завод вводит инновационные технологии. Внедрение автоматизированной кормораздачи Dry Rapid 6500 позволит сократить расходы на перевозку кормов и повысит качество кормления, соблюдая высокие стандарты биологической безопасности.