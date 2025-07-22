В результате погони никто не пострадал.

На трассе Челябинск – Новосибирск, в районе 838-го километра, экипаж ДПС приказал водителю грузовика «Сканиа» остановиться. Дальнобойщик проигнорировал требование и решил скрыться, ускоряя автомобиль и создавая аварийные ситуации на дороге по направлению к Омску.

На Черлакском тракте правоохранители заставили грузовик въехать в тупик. Для задержания нарушителя пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники. 43-летний водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Водитель перевозил груз из Новосибирска в Екатеринбург, свернув в сторону Омска, пытаясь уйти от преследования. В отношении нарушителя возбуждены делопроизводства по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Машину у нарушителя забрали и поставили на штрафстоянку.

Напомним, что недавно на «трассе смерти» столкнулись и загорелись две фуры. Водители большегрузов не выжили.