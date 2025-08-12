Очевидцы сообщают, что водитель едва не столкнулся с другим автомобилем.
Сегодня ночью, 12 августа, на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева автомобилист попал в серьезное происшествие. Около трех часов ночи неизвестный нарушитель пытался скрыться от преследования полиции и угодил прямо в овощной киоск.
По словам очевидцев, водитель чудом избежал столкновения с другим автомобилем.
– Водитель, убегая от погони, несся на скорости 70–100 км/ч. Пролетев на красный, он попытался войти в поворот на 90 градусов, но на такой скорости это оказалось невозможным. В этот момент с другой стороны выезжала машина – едва не произошло столкновение. Со скрипом шин лихач в последний момент объехал ее, перелетел через бордюр и клумбу и врезался прямо в овощной киоск, – сообщает очевидец в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».
Судя по кадрам, омич протаранил ларек насквозь, почти полностью его разрушив.