Два большегруза столкнулись и загорелись на 563-м километре дороги.
Прокуратура Омской области контролирует проверку по факту смертельного ДТП на федеральной трассе.
Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, предварительно установили: на 563-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск столкнулись два большегруза, после чего оба транспортных средства охватило пламя.
Предварительно установлено, что в ДТП погибли оба водителя фур. На участке дороги введены частичные ограничения движения, а регулирование обеспечивает Госавтоинспекция.
Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах происшествия станут известны по результатам проверки.
Напомним, что вчера вечером на трассе Челябинск – Новосибирск произошло другое серьезное ДТП – водитель ВАЗа погиб после столкновения с двумя грузовиками.