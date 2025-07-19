Два большегруза столкнулись и загорелись на 563-м километре дороги.

Прокуратура Омской области контролирует проверку по факту смертельного ДТП на федеральной трассе.

Сотрудники полиции, прибывшие на место аварии, предварительно установили: на 563-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск столкнулись два большегруза, после чего оба транспортных средства охватило пламя.

Предварительно установлено, что в ДТП погибли оба водителя фур. На участке дороги введены частичные ограничения движения, а регулирование обеспечивает Госавтоинспекция.

Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах происшествия станут известны по результатам проверки.

Напомним, что вчера вечером на трассе Челябинск – Новосибирск произошло другое серьезное ДТП – водитель ВАЗа погиб после столкновения с двумя грузовиками.