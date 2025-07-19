Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Вчера в 20:55 в дежурную часть полиции Москаленского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Челябинск – Новосибирск в районе 706-го километра.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1980 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». После этого отечественная машина врезалась в еще один большегруз – «Вольво».

В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в ходе проверки.

Напомним, что вчера омич устроил массовое ДТП на трассе Омск – Одесское. В результате аварии 6 человек попали в больницу.