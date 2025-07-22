Суд назначил ему 3 года лишения свободы.

Ленинским районным судом города Омска вынесен обвинительный вердикт в отношении 41-летнего местного жителя, совершавшего жестокие насильственные действия против своей несовершеннолетней дочери.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации установлено , что с лета 2023 года по начало февраля 2025-го обвиняемый регулярно избивал 14-летнего ребенка, нанося удары руками и электрическим проводом, а также причинял иные телесные повреждения (щипал, сдавливал шею и кожу на различных участках тела).

Избиения происходили преимущественно в состоянии алкогольного опьянения и без существенных поводов. Информация о происшествии поступила от бабушки девочки. После чего в отдел полиции обратилась и мать ребенка.

Суд признал мужчину виновным по пункту «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетней»). Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, следствием внесено представление в орган профилактики преступлений и контроля за соблюдением прав несовершеннолетних об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в недостаточном контроле за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в этой семье.