Мужчина может лишиться свободы на 5 лет.

Сегодня в Ленинском районном суде Омска состоялись прения по уголовному делу 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в издевательствах над 14-летней дочерью. Государственный обвинитель попросил суд в наказание отправить омича на 5 лет в колонию общего режима.

По версии следствия, омич полтора года, выпивая, избивал дочь, используя малозначительные поводы, а иногда и вовсе без повода. Он бил девочку руками и электрическим проводом, а также щипал ее, сдавливал шею и кожу на различных участках тела. Заявление в полицию написала бабушка омички.

В суде мужчина свою вину признал. Следующее судебное заседание состоится 21 июля. Подсудимый сможет выступить с последним словом.