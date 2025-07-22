Возгорание ликвидировали меньше чем за 20 минут.

Вчера, 21 июля, в пятиэтажном доме Ленинского округа из квартиры на третьем этаже шел густой дым. Семь человек эвакуировались самостоятельно, еще четверо были выведены газодымозащитниками с использованием спасустройств.

Огонь, охвативший площадь в 6 квадратных метров, был ликвидирован усилиями 15 сотрудников МЧС, использовавших пять единиц специальной техники.

Пожарные начали работу в 18:07. Возгорание было ликвидировано менее чем через 20 минут: в 18:24 пожар был полностью потушен.