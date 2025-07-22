Мероприятие объединило специалистов из России, Китая и Монголии.

Ученые Омского ГАУ приняли участие в Китайско-Российско-Монгольской научной конференции по охране окружающей среды и зеленому развитию 2025 года. Мероприятие организовала Ассоциация науки и технологий автономного района Внутренняя Монголия вместе с ведущими вузами региона. Событие прошло дистанционно в режиме онлайн-конференции.

Ученые ОмГАУ приняли участие в мероприятии как эксперты по разработке и внедрению инновационных методов повышения плодородия почв. Их доклад заинтересовал китайских и монгольских специалистов и получил высокую оценку.

Во время мероприятия коллеги обменивались опытом и идеями, которые направлены на борьбу с опустыниванием, зеленым и низкоуглеродным развитием, сохранением биоразнообразия и здоровья почвы.