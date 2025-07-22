Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают холодную ночь.

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +18...+23 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 6–11 м/с, направление: восточное, юго-восточное. Атмосферное давление будет падать.
В ночь на 23 июля столбик термометра опустится до +7...+12 °C, местами до +2 °C. Скорость ветра ослабнет до 3–8 м/с, а направление не изменится.
Олег Кипорук
·Общество

Синоптики обещают холодную ночь.

По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +18...+23 °C.
Ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра составит 6–11 м/с, направление: восточное, юго-восточное. Атмосферное давление будет падать.
В ночь на 23 июля столбик термометра опустится до +7...+12 °C, местами до +2 °C. Скорость ветра ослабнет до 3–8 м/с, а направление не изменится.
Олег Кипорук