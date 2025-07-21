Омск-Информ
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·Общество

Это жеребенок с белым пятном в форме вопросительного знака.
В Большереченском зоопарке снова пополнение – домашняя лошадь по кличке Живопись родила жеребенка с белым пятном в форме вопросительного знака на лбу. Как сообщает министерство культуры Омской области, жеребенок оказался девочкой.
– Мама и детеныш проживают отдельно от самца во избежание конфликтных ситуаций. Жеребенок чувствует себя хорошо, активно интересуется окружением, но, разумеется, неотступно следует за матерью, – отметили в зоопарке.
Отметим, что уже более шести лет зоопарк не праздновал рождение домашних лошадей. Однако ранее там родились пони, олененок, кенгуру и другие малыши.
Андрей Андреев
·Общество

Это жеребенок с белым пятном в форме вопросительного знака.
В Большереченском зоопарке снова пополнение – домашняя лошадь по кличке Живопись родила жеребенка с белым пятном в форме вопросительного знака на лбу. Как сообщает министерство культуры Омской области, жеребенок оказался девочкой.
– Мама и детеныш проживают отдельно от самца во избежание конфликтных ситуаций. Жеребенок чувствует себя хорошо, активно интересуется окружением, но, разумеется, неотступно следует за матерью, – отметили в зоопарке.
Отметим, что уже более шести лет зоопарк не праздновал рождение домашних лошадей. Однако ранее там родились пони, олененок, кенгуру и другие малыши.
Андрей Андреев