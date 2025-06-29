Мама заботится о детеныше, который пока только начинает знакомство с окружающим миром.

В Большереченском зоопарке посетителям удалось вновь увидеть серую кенгуру Юниону с детенышем. Как сообщили в Министерстве культуры Омской области 12 каналу, малыш по-прежнему не покидает сумку матери и выглядывает лишь на короткое время.

Кенгуренок выглядывает из сумки, пока мама отдыхает. Хотя он впервые показался публике около месяца назад, кенгуренок пока остается под присмотром Юнионы – слишком мал и нуждается в постоянной заботе.

Сотрудники зоопарка отмечают, что развитие малыша проходит нормально, и он все чаще интересуется происходящим вокруг.