Очаровательный жеребенок живет с мамой в отдельном вольере.

В Большереченском зоопарке впервые за долгое время родился шотландский пони. Маленький жеребенок появился на свет в начале июня и сразу же завоевал сердца сотрудников и посетителей.

По словам работников, у малыша необычный окрас, который он унаследовал от отца Пегаса. Сейчас мама и жеребенок живут в уединенном вольере рядом с террариумом.

– Приглашаем понаблюдать, с каким трепетом они взаимодействуют друг с другом. Только просим не забывать: очень важно соблюдать спокойствие, ведь в данный момент малыша может напугать любое неосторожное движение или незнакомый звук, – заявили в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, в честь рождения жеребенка в ближайшее время в зоопарке состоится конкурс «Имя для малыша», где каждый сможет предложить варианты для новорожденного.

Напомним, что ранее сотрудники показали фотографии льва Зевсика, который возмужал за зиму и отрастил гриву.