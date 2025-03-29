Глобальные изменения во внешности царя зверей прошли минувшей зимой.

Сотрудники Большереченского зоопарка показали новые фотографии льва Зевса, который живет в зверинце с весной 2023 года. За минувшую зиму «Зевсик», как его привыкли звать работники и посетители зоопарка, сильно изменился – царь зверей возмущал, и у него отросла грива.

– От маленького львенка в этом грозном хищнике мало что осталось. Уникальный «сибирский» лев Зевс за зиму возмужал и вполне ощутимо отрастил гриву, - отметили в зоопарке. – С приближением теплых дней мы снова ожидаем, что наш молодой panthera leo будет вовсю проявлять активность, играя со всем, что попадется под лапу.

В этом году Зевсу исполняется три года. В природе именно в этом возрасте молодой лев бы покинул родительский прайд для самостоятельной жизни в дикой природе.