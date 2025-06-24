Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Сотрудники ждут, когда можно будет выяснить его пол.
В Большереченском зоопарке у пятнистых оленей родился олененок. Как сообщает Министерство культуры Омской области, пол малыша пока неизвестен – детеныш побаивается и не подпускает людей.
– Малыш крепкий, с хорошим аппетитом и развитым инстинктом самосохранения: пока самка-мать кормится и не может его сопровождать, малыш прячется в траве и старается слиться с окружающей средой, ведь пятнистый окрас служит отличным инструментом маскировки, – сообщили в ведомстве. 
Чиновники отмечают, что олененок встал на ноги почти сразу после рождения. Однако полноценной частью стада он станет примерно через год.
Андрей Андреев
·Культура/Афиша

Сотрудники ждут, когда можно будет выяснить его пол.
В Большереченском зоопарке у пятнистых оленей родился олененок. Как сообщает Министерство культуры Омской области, пол малыша пока неизвестен – детеныш побаивается и не подпускает людей.
– Малыш крепкий, с хорошим аппетитом и развитым инстинктом самосохранения: пока самка-мать кормится и не может его сопровождать, малыш прячется в траве и старается слиться с окружающей средой, ведь пятнистый окрас служит отличным инструментом маскировки, – сообщили в ведомстве. 
Чиновники отмечают, что олененок встал на ноги почти сразу после рождения. Однако полноценной частью стада он станет примерно через год.
Андрей Андреев