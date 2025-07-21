Омск-Информ
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·Происшествия

На месте испорченного вандалами семейного снимка появится новый.
В Омске восстановили старинную фотографию из Камергерского переулка, которую испортили вандалы. Как сообщает «Омск_путеводитель», сейчас ее возвращают на место.
Напомним, на прошлой неделе вандалы вырезали с портрета лица детей. На их месте нарушители изобразили смайлы. Предположительно, они использовали нож.
Полицейские заподозрили в вандализме четверых молодых людей, которых запечатлела камера видеонаблюдения неподалеку.
Андрей Андреев
·Происшествия

На месте испорченного вандалами семейного снимка появится новый.
В Омске восстановили старинную фотографию из Камергерского переулка, которую испортили вандалы. Как сообщает «Омск_путеводитель», сейчас ее возвращают на место.
Напомним, на прошлой неделе вандалы вырезали с портрета лица детей. На их месте нарушители изобразили смайлы. Предположительно, они использовали нож.
Полицейские заподозрили в вандализме четверых молодых людей, которых запечатлела камера видеонаблюдения неподалеку.
Андрей Андреев