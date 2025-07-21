Омск-Информ
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·Общество

Рыболовы рассказывают о самых хороших для клева местах.
Жители Омской области хвастаются в соцсетях своими уловами. Как рассказал один из омичей в паблике «Рыбалка в Омске», щука хорошо ловится в северных районах.
– В этот же день был отличный выход щуки. Количество получилось достойное, по весу щуки были не более 5 кг, – отметил один из рыбаков.
Щуку омичам удалось поймать в Иртыше в Черлакском районе, около СНТ «Энергетик», в Таре и даже на Левом берегу в Омске. Также жителям региона удается поймать судака.
Еще одну крупную рыбу омич поймал в Крутинке на озере Ик. С самой большой, весом более 9 кг, рыбаку пришлось бороться целых полчаса.
Андрей Андреев
·Общество

Рыболовы рассказывают о самых хороших для клева местах.
Жители Омской области хвастаются в соцсетях своими уловами. Как рассказал один из омичей в паблике «Рыбалка в Омске», щука хорошо ловится в северных районах.
– В этот же день был отличный выход щуки. Количество получилось достойное, по весу щуки были не более 5 кг, – отметил один из рыбаков.
Щуку омичам удалось поймать в Иртыше в Черлакском районе, около СНТ «Энергетик», в Таре и даже на Левом берегу в Омске. Также жителям региона удается поймать судака.
Еще одну крупную рыбу омич поймал в Крутинке на озере Ик. С самой большой, весом более 9 кг, рыбаку пришлось бороться целых полчаса.
Андрей Андреев