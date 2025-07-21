«Хроники террора украинского неонацистского режима» – страшные фотодокументы, выставка которых открылась в здании областного парламента.

Сегодня, 21 июля, в областном парламенте открылась выставка фотографий военных корреспондентов «Хроники террора украинского неонацистского режима». Это совместный проект Государственной думы Российской Федерации и информационного агентства «РИА Новости». Мероприятие посетили председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, а также его заместители – Валерий Бойко и Павел Коренной.

Фотографии являются мощным свидетельством преступлений, совершаемых украинскими боевиками против мирного населения. География обширна: Луганская и Донецкая народные республики, территории, ранее объединенные под названием Новороссия, а также приграничные с Украиной регионы России – Курская, Белгородская и Брянская области. Каждый снимок не просто застывший кадр, это конкретная история, реальная человеческая трагедия, воплощение боли и страдания миллионов людей, затронутых этим конфликтом.

– Эти фотографии не просто статистика, это сломанные жизни, это трагедии отдельных семей, это боль целого народа, – отметил Александр Артемов.

Снимки никого не оставят равнодушными. На них – лица людей, лишившихся крова, глаза детей, столкнувшихся с ужасами войны, руины домов, когда-то бывших символами домашнего уюта и семейного счастья.

Артемов особо выделил исключительную важность подобных выставок для сохранения исторической правды, для того чтобы мир не забыл о страданиях, выпавших на долю мирных жителей Донбасса.

Экспозиция подробно иллюстрирует тяжелые восемь лет геноцида, которому подвергалось население Донбасса со стороны украинских неонацистов. Массированные артиллерийские обстрелы, целенаправленные удары по жилым кварталам, больницам, детским садам и храмам – все это запечатлено на фотографиях с ужасающей реалистичностью.

Фотографии показывают разрушенные дома, изуродованные здания больниц, в которых когда-то спасали жизни, разбитые детские игрушки, свидетельствующие о невинных жертвах. …Лицо старика, потерявшего всё, слезы матери, обнимающей своего испуганного ребенка.

Начавшаяся в 2022 году специальная военная операция стала необходимой мерой для защиты мирного населения и обеспечения безопасности России. Российские военнослужащие и добровольцы оказывают необходимую помощь пострадавшим от массированных обстрелов со стороны ВСУ.

1 июля 2025 года состоялось открытие аналогичной выставки в Москве, на котором присутствовал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Эта инициатива свидетельствует о серьезном подходе к документированию событий и о стремлении донести правду о трагедии до широкой общественности, как внутри страны, так и за ее пределами. Выставка призвана напомнить о жертвах войны и о необходимости предотвращения подобных трагедий в будущем. Каждая фотография – это призыв к миру и предостережение о гибельности националистической идеологии и неуправляемой агрессии. Огромный объем представленных материалов позволяет получить полное представление о масштабах гуманитарной катастрофы, развернувшейся на территориях Украины и прилегающих регионов России. Фотографии – мощное средство распространения информации, они говорят сами за себя, не нуждаясь в длительных объяснениях. Они становятся документами истории, свидетельствами несправедливости и жестокости.

С онлайн-версией выставки «Хроники террора украинского неонацистского режима» можно ознакомиться на сайте Государственной думы или на официальных каналах в социальных сетях парламента в Telegram, в VK и «Одноклассниках».

Фото: Дарья Кирюхина.