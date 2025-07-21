Сотрудники вуза провели выезд на хозяйство в регионе.

Команда ученых Омского ГАУ провела выезд в одно из хозяйств Омской области. Там они проинспектировали технологию доения коров и оценили состояние доильного оборудования.

Команда состояла из восьми человек. Эксперты выяснили, что есть области, которые требуют модернизации и внедрения инновационных технологий.

Благодаря таким мерам получится улучшить содержание животных и повысить качество молока. Выявленные проблемы дают возможности для научного вмешательства и решения имеющихся вопросов.

На основе полученных данных ученые собираются разработать рекомендации, как улучшить технологии доения и модернизировать доильное оборудование. Эти рекомендации станут основой для будущих научных исследований, которые направлены на повышение эффективности молочного производства и улучшение содержания коров.