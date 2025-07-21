Выполнить ремонт быстрее пообещал подрядчик.

В Омске продолжается капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, который располагается у Телецентра. По данным облправительства, на сегодняшний день все работы продвигаются по графику, отставаний нет.

– Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2026 года, но подрядчик обещает выполнить работы раньше определенного контрактом срока. Рабочие выезды на объект будем продолжать, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Специалисты работают на мосту в две смены. Сейчас они ремонтируют опоры, меняют сети коммуникаций, деформационные швы, выполняют пескоструйную очистку и антикоррозийную обработку балок пролетного строения, красят металлоконструкции.

Напомним, мост у Телецентра в Омске частично перекрыли на ремонт в конце 2024 года. Завершить работы планируется к осени 2026 года.