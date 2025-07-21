Омск-Информ
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·Спорт

Полуголый хоккеист хвастается добычей перед диким зверем.   

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как проходит его межсезонье. В посте, опубликованном в его телеграм-канале, Якупов хвастается легендарным уловом. 

Также хоккеист отмечает зависть зверя рода кошачьих, который сидит рядом с недовольной мордой.  

– Да, поймал. Но вы посмотрите на кота, который максимально мне завидует в эту секунду и хочет рыбку, – хвастается Якупов.  

Напомним, что недавно Якупов рассказывал об отпуске на Кубе, следствием которого стало жесткое отравление хоккеиста. В Кубе нападающему «Авангарда» не понравилось. 

Олег Кипорук
·Спорт

Полуголый хоккеист хвастается добычей перед диким зверем.   

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как проходит его межсезонье. В посте, опубликованном в его телеграм-канале, Якупов хвастается легендарным уловом. 

Также хоккеист отмечает зависть зверя рода кошачьих, который сидит рядом с недовольной мордой.  

– Да, поймал. Но вы посмотрите на кота, который максимально мне завидует в эту секунду и хочет рыбку, – хвастается Якупов.  

Напомним, что недавно Якупов рассказывал об отпуске на Кубе, следствием которого стало жесткое отравление хоккеиста. В Кубе нападающему «Авангарда» не понравилось. 

Олег Кипорук