Хоккеист признался, что отдых на Кубе ему не понравился.
Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился неприятными впечатлениями от своего отпуска на Кубе. По словам спортсмена, пляжный отдых уже успел ему надоесть, а сам остров оставил исключительно негативные впечатления.
– Пляжный вариант мне уже поднадоел. Я бы никогда не вернулся на Кубу. Мне там вообще не понравилось. Из плюсов: климат, солнце, вода – и все! Мне не понравились отель, сервис, еда, – поделился хоккеист Legalbet.
Главным минусом отпуска форварда стало сильное пищевое отравление.
– Мы очень сильно болели там. Причем туда прилетел канадский самолет. Люди были с Эдмонтона, Виннипега. Было очень жесткое отравление. Около 25 человек пять дней в лежку лежали – просто изо всех щелей. Поэтому эта страна мне никак не зашла. Туда бы я точно никогда не вернулся, наверное. Но кто знает, – заключил Якупов.
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