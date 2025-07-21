Официальная информация появится через несколько дней.

Хоккеисты НХЛ Джозеф Чеккони и Максим Лажуа близки к переходу в «Авангард». Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».

Официальной информации о новых контрактах омского клуба стоит ждать в течение в нескольких дней.

– Джозеф Чеккони и Максим Лажуа в ближайшее время станут игроками «Авангарда». Ждем официального объявления в ближайшие дни, – рассказали инсайдеры.

27-летний Чеккони провел более шести лет в АХЛ, однако в НХЛ ни разу не выступал. Последний сезон хоккеист отыграл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн». В нем он набрал 17 (2+15) очков в 74 матчах «регулярки». В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) очками за результативность.

Алексом Грантом. Ранее сообщалось, что в случае перехода в омский клуб североамериканского защитника «Авангард» расстанется с другим легионером –

В отличие от Чеккони, Максим Лажуа отыграл в НХЛ 6 лет, с 2018 по 2024 год, выступая за клубы: «Оттава Сенаторз», «Каролина Харикейнз» и «Торронто Мейпл Лифс». В сумме защитник набрал 16 очков за 77 матчей. Кроме того, Лажуа стал обладателем Кубка Колдера-2022 в составе «Чикаго Вулвз».

За прошлый сезон 27-летний Лажуа отыграл 70 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбердс» – фарм-клуб команды НХЛ «Сиэтл Кракен», в которых набрал 38 очков (4+34) по системе «гол+пас». Закончил сезон с показателем полезности +13.