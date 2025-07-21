Официальная информация появится через несколько дней.
Хоккеисты НХЛ Джозеф Чеккони и Максим Лажуа близки к переходу в «Авангард». Об этом сообщает телеграм-канал «#НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ».
Официальной информации о новых контрактах омского клуба стоит ждать в течение в нескольких дней.
– Джозеф Чеккони и Максим Лажуа в ближайшее время станут игроками «Авангарда». Ждем официального объявления в ближайшие дни, – рассказали инсайдеры.
В отличие от Чеккони, Максим Лажуа отыграл в НХЛ 6 лет, с 2018 по 2024 год, выступая за клубы: «Оттава Сенаторз», «Каролина Харикейнз» и «Торронто Мейпл Лифс». В сумме защитник набрал 16 очков за 77 матчей. Кроме того, Лажуа стал обладателем Кубка Колдера-2022 в составе «Чикаго Вулвз».
За прошлый сезон 27-летний Лажуа отыграл 70 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбердс» – фарм-клуб команды НХЛ «Сиэтл Кракен», в которых набрал 38 очков (4+34) по системе «гол+пас». Закончил сезон с показателем полезности +13.