Женщина попала в больницу.

В минувшую субботу, 19 июля, вечером в Омске произошел очередной инцидент с автобусом. Как сообщила в соцсетях одна из местных жительниц, пострадала ее мама.

– В 20:30 моя мама выходила из автобуса на остановке «Хлебозавод». Водитель автобуса 24, не дождавшись, пока она выйдет, закрыл двери. Ей зажало ногу, она упала, и ее протащило несколько метров, – рассказала женщина.

Водитель автобуса после происшествия уехал. В травмпункт пострадавшую женщину отвез водитель другого автобуса, проезжавшего мимо. Насколько серьезны травмы пассажирки, не сообщается.

В мэрии заявили, что направили по этому поводу обращение перевозчику. Отметим, что перевозками по маршруту № 24 занимается муниципальное пассажирское предприятие.