Без водоснабжения в городе останется около полусотни домов.

На этой неделе Омский водоканал снова запланировал ремонт сетей. В связи с этим некоторым горожанам отключат холодную воду.

Уже сегодня без воды остались жители улиц Нахимова, 2-я Барнаульская, Пристанционная, 4-я Челюскинцев, Барнаульская и Ершова. Воды не будет с 11:00 до 24:00.

Отключения 23 июля с 10:00 до 23:00:

Заозерная, 32, 36, 36/2, 36/3, 36/4, 40, 15/5; 32, к. 2; 32, к. 3; 32/2, 32/1;

Тюленина, 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 9, 9/1, 5;

Менделеева, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16/1; 16, к. 3; 16, к. 4; 12/1, 20;

Белозерова, 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14.

Отключения 23 июля с 00:00 до 22:00:

Ипподромная, 2, 12а, 3;

Плеханова, 39а;

Куйбышева, 119, 119а, 131, 131а ;

Маяковского, 74, 64;

3-я Линия, 161а;

4-я Линия, 244, 239, 237, 235, 242, 233, 231, 240, 229, 238а, 178, 178а, 238, 238а;

5-я Линия, 252, 231, 250, 248, 198/47, 198/48; 227а, к. 1; 227а, к. 2; 227, 244, 221;

6-я Линия, 180, 182, 178;

3-я Транспортная, 7а, 7, 1; 1, к. 2; 1, к. 4; 4; 4, к. 2; 4в, 2а;

7-я Линия, 190, 190/2;

1905 года, 38, 40;

8-я Линия, 198, 198/2, 219;

Б. Хмельницкого, 222, 224, 226, 228, 230, 232а (админ), 232; 287, к. 1.

Машины с питьевой водой установят по адресам: 3-я Транспортная, 7, и 6-я Линия, 180.

C 9:00 до 17:00 24 июля воды также не будет в домах № 24, 26, 28 на улице Кирова и № 27 на улице Харьковской.