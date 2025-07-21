Строительство возобновится спустя 15 лет простоя.
В поселке Усть-Заостровка, расположенном в 30 километрах от Омска, планируется строительство нового храма. О старте проекта сообщает телеграм-канал Омской епархии.
Вчера, 20 июля, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, сопровождаемый священнослужителями и прихожанами, провел крестный ход к месту будущего возведения храма. Также сообщается, что решение о достройке храма было принято две недели назад.
– Две недели назад, после 15-летнего перерыва, было принято решение о возобновлении его строительства, – сообщили в Омской епархии.
Митрополит вместе с прихожанами помолился о благоуспешном осуществлении строительства.
Напомним, что вчера митрополит Дионисий выразил неожиданную позицию в вопросе запретов концертов на Соборной площади.