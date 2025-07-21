Омск-Информ
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·Общество

Строительство возобновится спустя 15 лет простоя.

В поселке Усть-Заостровка, расположенном в 30 километрах от Омска, планируется строительство нового храма. О старте проекта сообщает телеграм-канал Омской епархии.

Вчера, 20 июля, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, сопровождаемый священнослужителями и прихожанами, провел крестный ход к месту будущего возведения храма. Также сообщается, что решение о достройке храма было принято две недели назад. 

– Две недели назад, после 15-летнего перерыва, было принято решение о возобновлении его строительства, – сообщили в Омской епархии. 

Митрополит вместе с прихожанами помолился о благоуспешном осуществлении строительства. 

Напомним, что вчера митрополит Дионисий выразил неожиданную позицию в вопросе запретов концертов на Соборной площади. 

Олег Кипорук
·Общество

Строительство возобновится спустя 15 лет простоя.

В поселке Усть-Заостровка, расположенном в 30 километрах от Омска, планируется строительство нового храма. О старте проекта сообщает телеграм-канал Омской епархии.

Вчера, 20 июля, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий, сопровождаемый священнослужителями и прихожанами, провел крестный ход к месту будущего возведения храма. Также сообщается, что решение о достройке храма было принято две недели назад. 

– Две недели назад, после 15-летнего перерыва, было принято решение о возобновлении его строительства, – сообщили в Омской епархии. 

Митрополит вместе с прихожанами помолился о благоуспешном осуществлении строительства. 

Напомним, что вчера митрополит Дионисий выразил неожиданную позицию в вопросе запретов концертов на Соборной площади. 

Олег Кипорук