Мужчина бросил в стену церкви бутылки с коктейлем Молотова, а потом скрылся. Поджигателя до сих пор ищут.

Мужчина бросил в стену церкви бутылки с коктейлем Молотова, а потом скрылся. Поджигателя до сих пор ищут.

Накануне практически в самом центре Тюмени произошел вопиющий по своей циничности случай. На улице Республики мужчина бросил в стену храма Дмитрия Донского бутылки с коктейлем Молотова. Возможно, он принял стену за окно, так как на ней была ниша с изображением святого. После чего поджигатель спокойно уехал на велосипеде. Его никто не остановил.

К счастью, очевидцы успели потушить огонь до прибытия пожарных.

Позже выяснилось, что вандалом оказался 43-летний мужчина. Сейчас его ищут. Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, на него завели два уголовных дела – за вандализм, а также за умышленное повреждение имущества.

Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.