В Омске задержали троих поджигателей банного комплекса

Фото: vk.com/55mvd

Омские оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу лиц, подозреваемых в умышленном поджоге банного комплекса на улице Демьяна Бедного. Как выяснилось, на преступление мужчин натолкнул конфликт с владельцами заведения.

По версии следствия, 39-летний омич пробрался на территорию, облил здание бензином и устроил пожар. В это время двое его сообщников – 39-летний организатор и 27-летний подельник – готовили пути отхода. К счастью, в момент инцидента в помещениях никого не было.

На месте происшествия полицейские обнаружили две пустые канистры из-под горючего объемом 5 и 10 литров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.