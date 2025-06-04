Омск-Информ
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·Общество

Ковчег пробудет в городе 5 дней.

С 12 по 17 июня в Успенском кафедральном соборе Омска будет находиться ковчег с частью мощей святой Матроны Московской. Святыню привезут из Успенского монастыря города Новомосковск Тульской области, который расположен недалеко от деревни Себино — малой родины святой Матроны. Благословение на проведение мероприятия дано митрополитом Дионисием, сообщили в Омской епархии.

Ковчег с частью мощей святой будет торжественно встречен в Успенском кафедральном соборе Омска 12 июня в 11:30, сразу после завершения Божественной литургии.

Святая блаженная старица Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых XX столетия.

Олег Кипорук
·Общество

Ковчег пробудет в городе 5 дней.

С 12 по 17 июня в Успенском кафедральном соборе Омска будет находиться ковчег с частью мощей святой Матроны Московской. Святыню привезут из Успенского монастыря города Новомосковск Тульской области, который расположен недалеко от деревни Себино — малой родины святой Матроны. Благословение на проведение мероприятия дано митрополитом Дионисием, сообщили в Омской епархии.

Ковчег с частью мощей святой будет торжественно встречен в Успенском кафедральном соборе Омска 12 июня в 11:30, сразу после завершения Божественной литургии.

Святая блаженная старица Матрона Московская является одной из самых почитаемых святых XX столетия.

Олег Кипорук