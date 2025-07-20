Владыка Омский и Прииртышский выразил неожиданную позицию.

Митрополит Омский и Прииртышский Дионисий в эфире программы «Благовест: слово пастыря» внезапно поделился мнением о запрете на мероприятия на Соборной площади. Владыка не поддержал табу на мероприятия возле Успенского собора.

– Не считаю правильным закрыть Соборную площадь от любых общественно-культурных, в том числе и от молодежных, мероприятий. Ведь Соборная площадь – это особое место. Оно осенено крестами Успенского собора, оно даже молча взывает к исторической памяти. А молодежь поместить в такую обстановку никогда не бывает бесполезно, – пояснил свою позицию митрополит.

При этом владыка настаивает на фильтре тематики проводимых концертов.

Отметим, что дискуссия о проведении крупных мероприятий на Соборной площади ведется уже несколько лет. По большей части, это реакция на недовольство горожан из-за перекрытия исторического центра города.