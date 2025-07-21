Пострадал также ее двоюродный брат.

Вчера, 20 июля, около 19:40 на подъезде к поселку Любовскому Нововаршавского района произошла авария, в результате которой погиб человек. Как сообщили в полиции, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki столкнулся с лошадью, которая внезапно выбежала на проезжую часть.

В аварии погибла 14-летняя пассажирка мотоцикла. Водитель получил тяжелые травмы, но выжил. Сейчас он в больнице.

Как выяснили полицейские, мужчина купил мотоцикл недавно, и двоюродная сестра попросила брата покатать ее. Проехать они успели всего несколько километров. Лошадь, судя по фотографиям с места происшествия, также скончалась.