Омск-Информ
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·Общество

Терапевт назвала пять основных факторов, делающих человека особенно привлекательным для кровососущих.
По мнению терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яны Шмелевой, существует ряд особенностей человеческого организма и поведения, делающих людей привлекательными для комаров. Ее слова приводит «РИА Новости».
Среди основных факторов медик выделяет занятия спортом на природе, лишний вес, а также присутствие запаха духов и алкогольных напитков.
Как уточнила эксперт, особую симпатию у комаров также вызывает первая группа крови, а применение определенных парфюмов и увлажняющих средств, содержащих растительные компоненты вроде лаванды, увеличивает вероятность укуса. Более того, сообщается, что даже легкий запах алкоголя способен привлечь внимание этих насекомых.
Мария Филимонова
·Общество

Терапевт назвала пять основных факторов, делающих человека особенно привлекательным для кровососущих.
По мнению терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яны Шмелевой, существует ряд особенностей человеческого организма и поведения, делающих людей привлекательными для комаров. Ее слова приводит «РИА Новости».
Среди основных факторов медик выделяет занятия спортом на природе, лишний вес, а также присутствие запаха духов и алкогольных напитков.
Как уточнила эксперт, особую симпатию у комаров также вызывает первая группа крови, а применение определенных парфюмов и увлажняющих средств, содержащих растительные компоненты вроде лаванды, увеличивает вероятность укуса. Более того, сообщается, что даже легкий запах алкоголя способен привлечь внимание этих насекомых.
Мария Филимонова