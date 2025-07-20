Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Судя по всему, коллектив прибыл на закрытую вечеринку.

Сегодня, 20 июля, рано утром участники популярной группы The Hatters  замечены на борту, направлявшемся из Питера в Омск.

Лидер коллектива Юрий Музыченко на видео Omsk_putevoditel активно пробует минеральную воду и шутит.

Судя по всему, группа прибыла в Омск на закрытую вечеринку. Официальных мероприятий с участием музыкантов не планируется. 

Отметим, что The Hatters выступали в омском клубе «Ангар» 9 и 10 мая. Оба концерта прошли с аншлагами.

·Культура/Афиша

Судя по всему, коллектив прибыл на закрытую вечеринку.

Сегодня, 20 июля, рано утром участники популярной группы The Hatters  замечены на борту, направлявшемся из Питера в Омск.

Лидер коллектива Юрий Музыченко на видео Omsk_putevoditel активно пробует минеральную воду и шутит.

Судя по всему, группа прибыла в Омск на закрытую вечеринку. Официальных мероприятий с участием музыкантов не планируется. 

Отметим, что The Hatters выступали в омском клубе «Ангар» 9 и 10 мая. Оба концерта прошли с аншлагами.