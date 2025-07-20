«Речники» обыграли «Калугу».

Вчера, 19 июля, в Калуге омский футбольный клуб «Иртыш» провел первый матч первого тура Второй лиги в дивизионе «А» группы «Серебро». Соперник «речников», «Калуга», сначала пытался взять игру под свой контроль. На 14-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Югалдин.

Но в концовке тайма омичи решили не уступать: счет сравнял Роман Янушковский, реализовав пенальти. После перерыва еще один одиннадцатиметровый забил Никита Дорофеев. В итоге финальный счет составил 2:1 в пользу «Иртыша».

Стоит отметить, что в новый сезон омичи ворвались в новой лазурной форме с логотипами спонсоров. Новые образы уже успели оценить болельщики.