Работы по благоустройству не потревожат Александра I.

В мэрии прокомментировали перенос памятника Александру I из-за благоустройства парка. Сейчас в парке 200-летия Омского кадетского корпуса, расположенного вблизи территории ремонтируемого пляжа «Центральный-2», проходят работы по благоустройству, в связи с чем появилась информация о переносе памятника.

Однако, как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, переносить памятник не станут.

– Данная информация не соответствует действительности. Как и планировалось по проекту, бюст останется на своей обычной точке, – рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что памятник императору собираются переносить из-за ремонта пляжа «Центральный-2», а не парка 200-летия Омского кадетского корпуса.