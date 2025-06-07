Стоимость контракта возросла до 107,9 миллионов.

Вчера, 6 июня, в Омске официально стартовали торги на проведение работ по благоустройству на пляже «Центральный-2» - речь идет об участке от Речного вокзала до Ленинградского моста. Начальная стоимость контракта составляет 107,9 миллиона рублей.

Отметим, что после повторного объявления тендера цена выросла: ранее на эти цели планировалось выделить не более 92,5 миллиона рублей.

Предположительно, увеличение суммы контракта связано с корректировками, внесенными по требованию городского УДХБ.

В частности, в обновлённые условия торгов включили работы по переносу памятника Александру I. Также были изменены параметры устройства летнего водопровода согласно предписанию Контрольно-счётной палаты Омска, выданному после внеплановой проверки документации.

Основная часть технического задания осталась без изменений. Подрядчику предстоит смонтировать новую систему освещения - более 150 светильников, установить 17 лавочек и урн, провести летний водопровод, выложить пешеходные дорожки гранитной плиткой, а также организовать видеонаблюдение и выполнить ряд дополнительных локальных работ.

Скорректированы и сроки: если ранее завершение благоустройства планировалось к 1 августа 2025 года, то теперь крайний срок перенесен на 1 сентября.

Напомним, что предыдущий аукцион был отменен из-за предписания УФАС, усмотревшей нарушения закона о контрактной системе государственных закупок.