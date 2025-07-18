Сотрудники парка уверяют, что отходы жизнедеятельности помогут в исполнении мечты.
Омский парк «Пача Мама», расположенный на «Зеленом острове», запустил оригинальную сувенирную коллекцию – подвески с настоящими экскрементами альпак. Изделия получили название «Альпака-кака». Внутри украшения из прозрачной смолы или пластика запечатаны фекалии животного.
Об этой необычной коллекции сотрудники парка рассказали в своем телеграм-канале, а публикацию снабдили сказочным объяснением.
– Ходят легенды, что раньше альпаки какали радугой, пока злой колдун не отобрал у них краски. С тех пор пушистики решили: в каждой своей «горошинке» оставлять частичку счастья для тех, кто верит в добро, – рассказали сотрудники в телеграм-канале парка.
Надписи на упаковках украшений различные: «Куча добра», «Дух успеха» и «Счастья привалило».
Парк с альпаками уверяет, что отходы жизнедеятельности животных являются оберегом от бед и амулетом на счастье. Даже желания сбудутся, если достаточно долго носить фекалии на шее.